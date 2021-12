Icardi, il primo mister: “Juve? Farebbe comodo. I tifosi dell’Inter se ne fregherebbero”

Le parole di Luciano Bruni su Icardi: "Più che per il collettivo, Mauro gioca per far gol. Alla Juventus farebbe molto comodo un giocatore come lui"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Luciano Bruni, primo allenatore italiano di Mauro Icardi, ha parlato così di un suo possibile approdo alla Juventus a gennaio: "E' un giocatore ancora molto giovane, vede la porta come pochi e nel suo club non è impiegato con continuità. Più che per il collettivo, Mauro gioca per far gol. Alla Juventus farebbe molto comodo un giocatore come lui, d'altronde non sembrano esserci opportunità di mercato a prezzi convenienti. Mauro sarebbe contento di tornare in Italia e troverebbe sicuramente più spazio in campo. E non ci sarebbero dubbi su quanti gol farebbe con questa maglia".

Un eventuale acquisto di Icardi destabilizzerebbe i tifosi dell'Inter?

"Non ho percepito un grande disappunto quando è andato via, poi in questo momento il tifoso interista è primo in classifica e viene da un'annata in cui ha vinto il campionato dopo tanto tempo. Per me se ne fregherebbe eccome di questa possibile trattativa".