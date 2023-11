Le dichiarazioni dell'agente dell'attaccante argentino ed ex capitano dell'Inter confermano l'indiscrezione

Mauro Icardi al Real Madrid. Quello che potrebbe rappresentare un classico rumor di mercato potrebbe trasformarsi in realtà.

Con il solo Joselu a disposizione nel ruolo di centravanti, i Blancos sono alla ricerca di un altro attaccante e le attenzioni sono finite sull’ex capitano dell’Inter, che finora ha segnato 11 reti in 13 partite di Super Lig turca, mentre in Champions fra preliminari e fase a gironi ha realizzato 5 reti in 8 partite.