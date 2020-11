SM: “Icardi, si torna a parlare di un ritorno in Italia. Ma uno scenario gli consiglia cautela”

Continua il momento difficile di Mauro Icardi, che fatica a trovare spazio nel Paris Saint-Germain e che ora è stato superato nelle gerarchie anche da Moise Kean. Ed ecco che allora, riporta SportMediaset, un suo addio a Parigi non sembra più un’ipotesi impossibile: “A distanza di 5 mesi dal suo riscatto per 58 milioni di euro, si torna a parlare del futuro. Addirittura di un suo ritorno in Italia. Pur di fronte ai suoi 6 milioni d’ingaggio, che non tutti possono permettersi. Alla base un rapporto complicato con l’allenatore Tuchel, che però non è solido in panchina: situazione che consiglierebbe a Icardi di avere pazienza perché l’arrivo di un nuovo tecnico potrebbe rimischiare le carte in tavola”.