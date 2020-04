Icardi si allena in attesa di conoscere il suo futuro: “Oggi piove, seduta in casa”

Sul suo domani sa ancora poco. Il PSG lo riscatterà? La moglie Wanda, nonché suo procuratrice, non si sbilancia e a chi le chiede del futuro di Icardi risponde: “Chiedete a lui”. E lui è di poche parole. Pochissime. Da quando è andato al club parigino si è sentito poco. E anche sui social non ha regalato scintille, come faceva ogni tanto all’epoca nella quale giocava nell’Inter. Il giocatore è tornato in Italia. Sta trascorrendo la quarantena e la pausa dei campionati, a causa del coronavirus, sul Lago di Como, nella villa che aveva acquistato per la sua famiglia quando giocava in nerazzurro. Giornata piovosa da quelle parti come a Milano e allora pure l’argentino si è allenato in casa. Tapirulant per lui. In attesa che tutto ricominci e che venga definito il suo destino.