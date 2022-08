Icardi via dal Psg? Wanda Nara vola in Turchia: Galatasaray e Fenerbahçe alla finestra

Nelle scorse ore Wanda Nara, moglie e rappresentante dell'attaccante, era a Istanbul per discutere del futuro del marito

È in una fase di stallo la situazione di Mauro Icardi. Ma, secondo quanto riporta l'Equipe, una soluzione potrebbe essere trovata nei prossimi giorni. Nelle scorse ore Wanda Nara, moglie e rappresentante dell'attaccante, era a Istanbul per discutere del futuro del marito con Galatasaray e Fenerbahçe. Il candidato più serio, al momento, sembra proprio il Galatasaray. L'operazione resta comunque complessa, perché i coniugi si aspettano dal Psg una corposa buonuscita per lasciare Parigi, soluzione che il club di Al Khelaifi vuole evitare.