TS – Inter, Icardi tra PSG e la voglia di Juve: uno scambio può escludere l’arrivo di Tonali

Mauro Icardi sfoglia la margherita. Il futuro dell’attaccante argentino è ancora in bilico: da una parte vorrebbe tornare in Italia e vestire la maglia della Juventus, dall’altra si è convinto a restare a Parigi con un contratto da 8 milioni più 2 di bonus.

Oltre all’Inter, ad attendere la decisione di Icardi c’è anche Edinson Cavani: in caso di permanenza dell’ex Samp, l’uruguaiano lascerà Parigi con Conte e Simeone che si sfidano sul mercato.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Leonardo vorrebbe uno sconto per Icardi rispetto ai 70 milioni previsti dal riscatto ed è difficile che Marotta non scenda a patti. L’argentino è a 1,8 milioni a bilancio e sarebbe in ogni caso un’operazione economicamente di successo. Il Paris Saint-Germain è pronto a inserire contropartite tecniche nell’affare: Draxler non scalda, a differenza di Paredes, che però escluderebbe l’arrivo di Tonali.