Icardi-Wanda Nara, tanto rumore per nulla? La foto pubblicata da Maurito

Si parlava di una possibile separazione tra i due, ma la foto pubblicata dal centravanti smentisce tutto

Da ieri sera non si parla d'altro se non della presunta separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Tanto che oggi, secondo le indiscrezioni, la showgirl argentina sarebbe tornata a Milano da sola lasciando il calciatore a Parigi, che però non si sarebbe allenato proprio a causa dello shock della separazione. Ma ecco spiegato il vero motivo: i due sono infatti insieme a Milano, come testimonia la foto pubblicata poco fa da Maurito, che posa abbracciato alla sua Wanda, quasi a scacciare ogni gossip e a riportare il sereno su una questione dibattuta tantissimo nelle ultime 24 ore.