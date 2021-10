Icardi-Wanda, il divorzio inciderà sulla carriera? Per il PSG è in vendita e ora…

L'argentina ha fatto capire sui social di essere in crisi con il marito. Lei è anche la sua agente: che succederà a livello professionale?

Eva A. Provenzano

Icardi e Wanda si separano? Al momento non ci sono novità in merito ma ieri l'argentina ha deliberatamente attaccato il marito sui social e ha fatto intendere di essere stata tradita. In pratica è diventata la notizia del giorno e c'è chi si chiede quale possa essere ora il futuro del giocatore del PSG, dato che lei è pure la sua procuratrice.

Così La Gazzetta dello Sport riprende la vicenda del giocatore che non ha un rapporto troppo idilliaco neanche con la squadra francese che starebbe cercando acquirenti per lui. si idilliaco. L’ex nerazzurro è ormai il quinto attaccante del Psg che da mesi cerca acquirenti. All'epoca del passaggio dall'Inter alla squadra parigina Wanda non era stata l'unica al centro della trattativa. Se ne era occupato anche Giuffrida, l'intermediario in quel caso. Qualche giorno fa, al Festival di Trento, proprio lui aveva parlato di Icardi e aveva detto: "Ora li vedo sereni: spostarsi da Parigi per me è proprio l'ultima delle loro idee. E' difficile vadano via dal Psg".

Quelle parole, secondo la rosea, avrebbero indispettito Wanda che si ritiene l'unica referente del marito. Ma da ieri è successo evidentemente qualcosa che cambia le carte in tavola. La separazione dal marito porterebbe probabilmente anche ad un cambio d'agente da parte del calciatore. Per Icardi quindi un momento non facile. Finora ha giocato 479 minuti nel campionato francese e ha segnato tre gol e in CL ha giocato 39 minuti. Il giornale sportivo ribadisce che l'attaccante per il PSG è in vendita, tra le cessioni prioritarie. Ha un ingaggio da circa otto mln e " l’eventuale guerra con Wanda non faciliterà neanche future trattative di mercato. A meno che alla fine non trionfi di nuovo l’amore, aggiustando un po’ tutto. In campo e in casa", si legge.