Stampa Uk – Smalling obiettivo Inter. Ma lo United ha un’idea e ci sta pensando su

Smalling, è risaputo, non è solo nel mirino della Roma che vorrebbe trattenerlo, ma anche in quelli di Inter e Juventus. Ma da Manchester arrivano indiscrezioni sul suo futuro e pare che lo United stia valutando la possibilità di trattenerlo.

Il quotidiano Manchester Evening News dice: “Il club inglese sta pensando se non sia il caso di tenerlo e rivalorizzarlo piuttosto che cederlo ad un costo basso. Sicuramente la difesa contro il Siviglia ha dimostrato stanchezza e fragilità. Trattenendo Smalling ci sarebbero più carte a disposizione di Solskjaer quando il calendario sarà pieno. Il giocatore non sarebbe una risposta a lungo termine per la difesa, ma non serve una soluzione a lungo termine. In questo momento altri reparti necessitano di grossi rinforzi e Smalling potrebbe essere la soluzione ideale per rinforzare la squadra in attacco e alla difesa si penserà in un secondo momento“.

(Fonte: manchestereveningnews.co.uk)