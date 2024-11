Ci sono attaccanti che giocano proprio per prendere il rigore, e in quei casi noi ex calciatori capiamo che quello non é fallo, mentre gli arbitri danno fallo. Quindi sarei propenso a mettere ex giocatori al Var magari non direttamente (perché poi ci sarebbero troppe polemiche con gli ex calciatori che si troverebbero ad arbitrare due ex squadre), ma come consulenti per spiegare la dinamica dei falli. Altro episodio che non capisco sono i falli di testa. Sulla testa uno può dare una capocciata che ti uccide. Ricordo Ibra con Medel, Ibra alto due metri e Medel gli dà una testata che poteva ucciderlo. É fallo, se arrivo completamente fuori tempo. Ne avevo parlato con Maldini ed era della mia stessa opinione”.