Melissano però ha fatto alcune intelligenti mosse preventive, chiedendo un incontro importante all'Inter. Si è così visto in questi giorni con Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio in casa nerazzurra. Sondaggi preventivi. Le due società si sono date quindi appuntamento a fine dicembre per capire come evolverà la situazione. L'Inter, quindi, passerà comunque sia dallo Spezia nel caso di arrivo di Bertola a Milano. Non faranno però così altri club interessati al giocatore, Torino e Bologna in testa".