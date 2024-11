"Dietro la ThuLa il vuoto. E non può certo bastare una serata di gloria in Champions contro la Stella Rossa, quella cioè in cui Mehdi Taremi e Marko Arnautovic hanno festeggiato insieme i primi gol stagionali in nerazzurro. Non può bastare perché il "conto si ferma esattamente dove comincia, ovvero a quella notte di ottobre. Sui tabellini della Serie A non c’è traccia di reti dei due attaccanti di scorta dell’Inter, come non c’è traccia di Correa. E dire che Simone, per confermarsi al comando in Italia e assaltare l’Europa, aveva in mente tutt’altro ritmo, perché il piano per i gol studiato questa estate ruotava attorno a un attacco a quattro teste: due titolarissimi, Lautaro e Thuram, un titolare aggiunto di grande esperienza come Taremi, e una riserva di lusso, Arnautovic, dovevano essere le pedine che sullo scacchiere nerazzurro avrebbero dovuto scambiarsi ruoli, posizioni, partite e ovviamente gol. E invece...", analizza La Gazzetta dello Sport.