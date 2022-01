Ielpo: “Milan convinto di poter vincere lo scudetto, ma sarà difficile perché l’Inter è forte”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato della lotta scudetto

"Il Milan credo sia stato bravo in questi due anni a vincere tante partite pur avendo un numero così alto di assenti, tanto quasi da farci dimenticare chi non c'era, partita di oggi compreso. Sicuramente Pioli e il Milan credono di poter e dover lottare per lo Scudetto. Riuscirci non è assolutamente facile, perché l'Inter è forte ed è l'unica squadra delle top a non aver praticamente avuto problemi".