Ielpo: “Stadio a Milano? Sala è sei anni che non fa niente. Su La Maura…”

Le parole dell'ex portiere: "In Italia sai quando inizi e come inizi ma non sai quando vai a finire: conosciamo i vincoli che ci sono"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Mario Ielpo, ex portiere, ha parlato così della questione legata al futuro dello stadio di Milano: “Mi sembra che sia evidente che la nuova proprietà voglia dare un’accelerata decisiva all’argomento ed è altrettanto evidente che il progetto condiviso con l’Inter, per varie ragioni, faccia fatica a decollare. La mossa di La Maura è una mossa fatta per accelerare il tutto. Poi se sarà quella definitiva, se si possa fare, questo non si può sapere: credo neanche Cardinale.

In Italia sai quando inizi e come inizi ma non sai quando vai a finire: conosciamo i vincoli che ci sono. Non credo che Cardinale possa stufarsi. Se San Siro non si può fare si va a La Maura, se La Maura non si può fare si andrà a Sesto o Rozzano e San Donato. Credo che si voglia dare un’accelerata definitiva. Sala dice di volere il progetto entro quindici giorni ma è sei anni che non fa niente: è il gioco delle parti”.