Iervolino: “Per presidenza Lega Bonomi è perfetto. Assemblea disordinata, rischiano… “

Le parole del presidente della Salernitana riguardo all'elezione del nuovo presidente della Lega di Serie A

"E' una figura istituzionale autorevole che può avere un dialogo costante con il governo e che può avere quella managerialità in grado di efficientare la macchina e mettere tutti d'accordo. E anche quel giusto distacco per vedere le cose da un altro punto di vista, per me è la persona ideale".