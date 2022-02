Iervolino: “Credo alla salvezza della Salernitana. Sabatini? È una leggenda”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato delle sfide che attendono la squadra e la società granata

(ANSA) - SALERNO, 03 FEB - "Ci credo e sono ottimista". Così il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato delle sfide che attendono la squadra e la società granata. "Sono soddisfatto del calciomercato nella misura in cui lo è Sabatini. Non conoscevo alcuni calciatori - ha spiegato il numero uno del club -, dai video mi sono convinto che Èderson è un grandissimo giocatore. Do piena fiducia ai miei manager, Sabatini avrà meriti o demeriti per come concluderemo il campionato. Per me è una leggenda del calcio, ha dimostrato di essere il più competente. Gode della mia massima fiducia, ci credo e sono ottimista".