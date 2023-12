Iezzo: “Il Napoli deve ritrovare forma fisica e determinazione. Meret? Sui gol dell’Inter…”

Intervenuto nel corso di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Gennaro Iezzo ha parlato del momento complicato che sta attraversando il Napoli. "In questo momento, non ha la possibilità di porsi obiettivi a lungo termine. L’obiettivo dev’essere quello di vincere le partite e di preparare una sfida alla volta, deve mantenere il quarto posto che è di vitale importanza per un club come quello partenopeo. Poi deve sperare in qualche momento non positivo delle altre".

"Prima di ogni cosa, però, il Napoli deve ritrovare quella forma fisica e quella determinazione che è venuta a mancare in questa stagione rispetto alla squadra dell’anno scorso. Meret? Cambiare il portiere non so se possa essere controproducente. Alex non sta attraversando un buon periodo, non è quello dell’anno scorso, però non me la sento di dargli qualche colpa sui gol contro l’Inter. Il problema è capire se in questo momento vale la pena fare altre valutazioni e cambiare il portiere tra i pali. Non credo che il problema del Napoli sia Meret, ma la mancanza di determinazione in fase di non possesso".