IFFHS, Simeone miglior tecnico del decennio. Conte 11esimo, in top 20 due ex Inter

L’International Federation of Football History & Statistics, meglio conosciuta come IFFHS, ha stilato la top 20 dei migliori tecnici dello scorso decennio. L’organizzazione ha utilizzato un metodo equo e chiaro per comporre la classifica: è stata presa in considerazione la top 20 di ogni classifica annuale di ogni categoria interessata e assegnato punti ad ogni classificato. Il primo classificato ha ricevuto 20 punti, il secondo 19 punti, il terzo classificato 18 punti, fino a 1 per l’ultimo. Nel caso in cui un allenatore non figurasse nella classifica dell’anno precedente, avrebbe ricevuto 0 punti. Il decennio preso in considerazione è 2011-2020. Presente in classifica l’attuale tecnico dell’Inter Antonio Conte e due ex nerazzurri, Claudio Ranieri e Jose Mourinho.

20. Laurent Blanc, 21 punti

19. Jesse Marsh, 22 punti

18. Leonardo Jardim, 25 punti

17. Arsene Wenger, 25 punti

16. Ernesto Valverde, 26 punti