Ignašević: “Dispiace che Conte sia andato via dall’Inter. Sembravano giocare…”

L'ex giocatore della nazionale russa commenta l'addio del tecnico alla panchina nerazzurra

"Tutti conoscono il calcio di Conte, ma ancora nessuno è riuscito ad adeguarsi. L'Inter sembrava giocare al gatto col topo con i rivali e alla fine è finita in vetta alla Serie A. Mi dispiace molto che se ne sia andato. Ed è un peccato che non si sia trasferito al Tottenham. Non vedo l'ora che guidi la nuova squadra. Certo, puoi fare l'esempio di Gasperini, perché è unico. L'allenatore lavora da più di 5 anni nella stessa squadra e ottiene risultati con giocatori non top. Il club e la squadra si evolvono ogni stagione".