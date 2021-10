Che fine ha fatto Ihattaren? Il ‘fenomeno’ della Juve non vuole più tornare in Italia

Presentato come il nuovo fenomeno del calcio olandese, di Ihattaren, acquistato in estate dalla Juve, si sono letteralmente perse le tracce

Presentato come il nuovo fenomeno del calcio olandese, di Mohamed Ihattaren, attaccante acquistato in estate dalla Juventus dal PSV Eindhoven, si sono letteralmente perse le tracce. Il giovane calciatore, nelle scorse settimane, ha infatti comunicato telefonicamente alla Sampdoria, club che lo ha preso in prestito secco dai bianconeri, di voler tornare in Olanda per motivi familiari. Di lì, letteralmente scomparso. Nessuno è riuscito a farlo ragionare, nemmeno il procuratore Raiola. Un autentico flop, che ha creato danni tecnici ai blucerchiati e che risulta al momento un investimento decisamente sbagliato da parte della Juve. Presentatosi a inizio stagione a Genova in sovrappeso di 5kg, Ihattaren non ha poi giocato nemmeno un minuto: