In carriera in 634 presenze segnò 75 reti, mettendo in mostra tutte le sue straripanti doti realizzative. Divenne presto una bandiera nerazzurra vincendo quattro scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e una Coppa Italia. Un campione dentro e fuori dal campo, il suo ricordo ci accompagna ancora oggi. Dopo aver smesso di giocare intraprese la carriera di dirigente prima e presidente poi: sempre all'Inter, diventando un assoluto punto di riferimento per tutti.