Il Giornale – Inter, Gosens ha chiesto la cessione: scarso feeling con Inzaghi. Occhio a…

Come un fulmine a ciel sereno, ieri si è diffusa la notizia di una possibile cessione di Robin Gosens. Il laterale tedesco è sempre più vicino al Bayer Leverkusen pronto a mettere sul piatto un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni. "Il laterale mancino tedesco ha chiesto la cessione al Bayer Leverkusen. A spingere Gosens verso la decisione di andare via è lo scarso feeling con Simone Inzaghi, che dal suo arrivo a Milano lo scorso gennaio non l'ha mai schierato titolare in Serie A", sottolinea il Giornale.