Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Atalanta, IlTre, cantante e tifoso nerazzurro, ha parlato così della sua passione per questi colori: «Mio papà è un tifoso nerazzurro sfegatato. Fin da piccolo ho visto tutte le partite con lui e mi ha trasmesso questa passione. Per me l’Inter è un momento familiare in cui ci ritroviamo attorno a un divano a vedere le partite insieme, condividendo emozioni e qualche rito scaramantico...».