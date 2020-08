Il Giornale – Conte dovrebbe dimettersi se avesse una vera visione. L’Inter un finale così…

Le parole di Conte hanno aperto la polemica e il dibattito sui quotidiani nazionali. Anche il Giornale parla del suo sfogo e lo attacca: “Le parole del coribante salentino non hanno bisogno di spiegazioni. Sono state pronunciate e ribadite con il tono lagnoso, furbetto, provinciale del dico ma non rivelo. Denuncio ma non svelo che fanno parte del repertorio del tecnico”.

Parole non proprio bellissime quelle spese da Damascelli per l’allenatore nerazzurro: “Chi lo prende, prende un pacchetto di arroganza, ambiguità, la professionalità sul campo e l’imprevedibilità caratteriale”. L’attacco dell’allenatore nerazzurro, per il quotidiano, è fatto nei confronti di Marotta e Zhang. Il Giornale non fa sconti al tecnico:

“Se Conte Antonio fosse dotato di una vera«visione» (sono sue parole…) dovrebbe, per dignità, presentare le dimissioni irrevocabili. Dovrebbe rinunciare ai denari che gli vengono garantiti dalla società assente e debole. Invece ripete la commediola di Londra, per portare a casa il massimo dovuto dal contratto. O addirittura costringere alle dimissioni Marotta (la cui posizione, se non saranno prese decisioni, risulterebbe fragile). Non sarebbe nemmeno questo il problema per Suning, venti o più milioni sono una boccata di ossigeno per uscire da questo gas tossico e liberarsi del triste, solitario y final, leccese. L’Inter non merita un simile epilogo, non lo meritano i suoi tifosi, non lo meritano i dirigenti che però avrebbero dovuto essere consapevoli del rischio dell’all-inclusive”.

(Fonte: Il Giornale, 3-8-2020)