Inter, Zhang riconosce i meriti di Conte, ma chiede maggior rispetto: niente carta bianca

Una delle principali accuse di Antonio Conte all’Inter è la lontananza della proprietà: il presidente Steven Zhang si trova ancora in Cina, e non ha ancora ben chiaro quando potrà rientrare a Milano. Il numero uno nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, sta riflettendo sul futuro del tecnico:

“Steven Zhang è bloccato in Cina e non può muoversi finché ci saranno certe restrizioni. Sogna di tornare per la finale di Europa League, ma non ci sono certezze. Lo sfogo di Conte lo ha vissuto in diretta telefonica, nonostante fosse notte fonda a Nanchino. Chiaramente non ha gradito anche perché non è la prima volta che accade, ma sa bene che ingaggiando Conte si ingaggia tutto… il pacchetto. E lui ha portato l’Inter a un passo dalla Juventus. Ecco perché gli riconosce grandi meriti.

Questo però non vuol dire che gli lascerà carta bianca. E’ facile pensare che la proprietà e Marotta chiederanno a Conte maggior rispetto per l’Inter e per chi lavora nel club“.