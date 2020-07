Atalanta-Inter, Gasperini ancora senza Ilicic. Permesso in Slovenia, rientro più lontano

Domani sera l’Inter sfiderà l’Atalanta a Bergamo, gara decisiva per il secondo posto. La squadra di Conte è in vantaggio di un punto sui bergamaschi, ma deve guardarsi anche dalla Lazio. Tra le fila dell’Atalanta non ci sarà uno dei talenti più decisivi: Josip Ilicic.

“Ilicic non ci sarà contro l’Inter, al massimo guarderà la partita in tv da casa sua, in Slovenia. Dove, venendo incontro ad una sua volontà, club e tecnico gli hanno concesso di trascorrere del tempo in famiglia. Il permesso, secondo quanto comunicato, è genericamente di qualche giorno: per il resto la società continua a mantenere il massimo riserbo sulle condizioni del suo giocatore. Così Ilicic spera di accelerare il processo di recupero, fisico e psicologico, necessario dopo un infortunio alla caviglia – così era stato spiegato – e un periodo difficile emerso nel corso del lockdown e nel post emergenza Covid. Un piano che però, come già spiegato da Gasperini, è quasi da escludere possa essere finalizzato ad un recupero per la final eight di Champions a Lisbona”, si legge su La Gazzetta dello Sport.