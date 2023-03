Illarramendi: “Calcio italiano cambiato. Mourinho? Creava tensione tra Real e Barça”

Intervistato da Repubblica, il giocatore della Real Sociedad ha parlato della sfida con la Roma e del tecnico dei giallorossi Mourinho

Che idea ha del calcio italiano?

“Ero abituato a vedere squadre italiane che non ti lasciano giocare. Correvano molto, si chiudevano dietro, molto fisiche. Ma il calcio italiano è cambiato tanto negli ultimi anni, ha saputo rivoluzionarsi: ora vediamo squadre che giocano molto bene, il Napoli sta facendo una grande stagione, in Italia ma anche in Europa. E da quello che vedo, in Italia non ci sono più squadre come una volta”.

A Madrid sfiorò Mourinho, ora lo trova da avversario.

“Sono arrivato quando lui era appena andato via e ho trovato un allenatore italiano, Ancelotti, con cui ancora parlo ogni volta che ci incontriamo da avversari, anche se le cose non andarono per me benissimo in quegli anni. Ovviamente Mourinho è un grande allenatore, lo ha dimostrato in tutte le squadre che ha allenato: dovunque è andato ha sempre vinto trofei e sempre lasciato un’eredità ovunque sia stato, creando squadre pronte alla lotta. Come è la Roma di oggi”.

Piqué ha detto che quando Mourinho era al Real i rapporti tra giocatori del Barcellona e del Real, in Nazionale, si erano molto incrinati.

“C’erano stati dei problemi durante partite come il classico, per un paio d’anni li abbiamo vissuti in maniera diversa, c’era una forte tensione, vibrazioni negative: ma solo dentro al campo. Fuori c’è sempre stato un bel clima tra i giocatori, la rivalità è davvero sempre finita sul campo”.