EDICOLA CDS – L’imbarçata: Bayern da favola, Messi distrutto. Roma, nuova offerta per Smalling

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 15 agosto 2020 non parla di Inter. Il taglio alto è dedicato alla disfatta del Barcellona: “L’imbarçata”, il titolo del quotidiano che poi aggiunge: “Bayern da favola e storica disfatta per il Barcellona: 8-2, Messi distrutto“. La copertina è dedicata all’affondo della Roma su Milik: “La Roma aspetta Friedkin e punta Milik. Nuova offerta per Smalling“. Spazio anche alla Juventus: “La Juve alza la coppia. Pirlo riparte da Ronaldo e Dybala. A completare il tridente uno tra Zapata e Jimenez”. Di spalla spazio all’inchiesta di Vulpis sulle maglie, con tanto di foglio della seconda maglia dell’Inter: “A quadri o a strisce: la maglia è di moda. Il merchandising incide sui ricavi. E condiziona le scelte dei club”.