"L'avete vista ripresa da molte angolazioni ma non ancora da questa". E la festa per la vittoria del ventesimo scudetto dell'Inter, nonché della conquista della seconda stella sulla maglia, è stata spettacolare da qualsiasi angolo di Milano sia stata vista. Una marea nerazzurra ha inondato la città grazie ai tifosi che sono arrivati, anche, da tante diverse parti d'Italia. Uno spettacolo di ore che ha fatto tremare i cuori interisti.

Ancora più bella la visuale mostrata dal club nerazzurro in un post sui social nelle quali sono state regalate ai tifosi le riprese fatte dall'alto da Jacopo Di Cera con il drone. Una cosa impressionante che ha a che fare con l'aria di amore puro che si è respirata domenica scorsa quando l'Inter è stata portata in trionfo dai suoi tifosi: attesa, applaudita, osannata. Perché è stata una vittoria rimandata dopo una sfortunata serata a Bologna, sfuggita per un poco nella finale di CL nella stagione precedente e centrata in maniera netta e fortissima in questa bellissima stagione.