Immobile: “A gennaio potrei andare via. Arabia? L’avevo considerata ma…”

"Lazio ti amo. L'Arabia Saudita? In estate ho rifiutato ma a gennaio non so cosa farò. Potrei anche andar via. Mi hanno ferito gli attacchi dei tifosi". Così, in un'intervista pubblicata oggi sulle colonne de "Il Messaggero", il capitano e "bomber" della Lazio, Ciro Immobile. "Non so se chiuderò qui la mia carriera da calciatore.