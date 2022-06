Immobile: “Con Lukaku di nuovo in Italia il livello del nostro campionato si alza”

Premiato a Venezia come 'sportivo dell'anno', Ciro Immobile ha parlato anche del ritorno di Big Rom in nerazzurro

Premiato a Venezia come 'sportivo dell'anno', Ciro Immobile ha parlato anche del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. "Con Lukaku di nuovo in Italia il livello del nostro campionato si alza, dovrò costantemente dare il massimo. Ora ho in mente solo i prossimi obiettivi. Non penso ai record".