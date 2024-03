Caso Acerbi, nuovo polverone dopo la controreplica di Juan Jesus:

"Tutto molto triste. Acerbi aveva parlato di parole non razziste ma c'è stata la controreplica di Juan Jesus. Le dichiarazioni di Spalletti però sono chiare. E' una brutta storia, molto triste. Ora vedremo cosa dirà la Procura, che prenderà le sue decisioni più adeguate. Se dovesse arrivare una squalifica ci sarà un danno d'immagine e mi auguro per Acerbi che non accada".