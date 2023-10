Napoli, Garcia sempre più in bilico. E si parla di Conte:

"De Laurentiis persona intelligente, meglio che intervenga subito. Ha materiale umano Conte per lavorare bene. Per me può rilanciarsi con questo Napoli. Può giocare a tre o quattro, di sicuro manca qualcosa in difesa per come la vede lui, ma se allenati bene, concentrati, può far bene. Per me ha le possibilità di rilanciare questo Napoli, ha giocatori che fanno al caso suo come impegno, sacrificio, corsa".