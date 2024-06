Napoli, cosa fare con Di Lorenzo?

"Certamente quando firmi un contratto devi essere corretto e serio. L'intendimento del giocatore e dell'agente è che il ciclo sia finito e quindi devi fartene una ragione. Per me non sta benissimo anche in Nazionale, lo vedo scarico forse anche per questi problemi personali. Deve risolvere questa patata bollente. Conte lo trattiene, ma non funziona così. Tieni un giocatore controvoglia? I tifosi sono divisi, l'agente dice che c'è un accordo con la Juve, quindi c'è da valutare bene la cosa. Conte lo vuole tenere, vedremo se riuscirà a sciogliere questo muro alzato da Di Lorenzo e ricucire il rapporto. Sicuramente può essere il garante Conte di un nuovo accordo. Con lui l'asticella sale, perché gioca per vincere. E' una garanzie, ci mette a faccia e difende il gruppo. Sono comunque cose che si possono risolvere, soprattutto con le vittorie".