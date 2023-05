Impallomeni: “Stagione Milan molto deludente. Rimonta? Ci credo poco perché…”

Ecco le parole a TMW Radio di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, verso Inter-Milan di questa sera

È la notte dell’Euroderby di ritorno in Champions League a San Siro. Ecco le parole a TMW Radio di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, verso Inter-Milan.

Che partenza si aspetta nel derby?

"Io come all'andata. Dalle parole dei protagonisti, Acerbi ha detto che si ripartirà come nulla fosse accaduto all'andata. L'Inter ha un vantaggio ma in Champions meglio non sottovalutare l'orgoglio di una squadra ferita che cerca una rimonta che vedo difficile".

Dall'Inter che atteggiamento si aspetta? Più conservativo?

"Per me no, se entra in campo pensando di fare una partita conservativa commette un errore clamoroso, rischia e va nel panico. L'Inter ha in canna un gol, il Milan deve fare 4 gol per andare a Istanbul per stare sicuro. Per questo ci credo poco".

Milan come rosa peggiorato rispetto allo scorso anno secondo lei?

"Hanno fatto un mercato in prospettiva, pensando che questi elementi avrebbero portato qualcosa, invece non ha portato niente. I risultati sono deludenti, è stata un'annata storta. Rimane questa semifinale di Champions ma stanno perdendo di vista il campionato. Triste sperare nelle disgrazie altrui per andare in Champions. E' molto deludente quindi la stagione del Milan, anche se non va dimenticato il lavoro fatto da Pioli. Molti ruoli sono scoperti e c'è da interrogarsi su questo".