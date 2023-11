Impallomeni: “Inter, con Taremi sarebbe salto di qualità. Darebbe…”

Chiesa può essere il trascinatore:

"E' un giocatore che va recuperato. Se c'è o non c'è si avverte. Non è un fuoriclasse ma ha le stimmate del campione. In questo sistema di gioco si può esaltare. Si vuole trasformarlo in punta da inizio stagione ma ha incontrato delle difficoltà. Con questo modulo può dimostrare di essere il vero Chiesa. Il lungo infortunio lo ha condizionato, ci vuole tempo per vederlo al meglio".

Donnarumma ancora titolare:

"Oggi farà 59 presenze, ha esperienza già questo ragazzo. Ha fatto un ottimo Europeo, ha vissuto un momento difficile col PSG anche per un fattore ambientale, ma nonostante questo è ancora lì a difendere quella porta. Spalletti e la fascia da capitano? Non fa sconti, è lui che valuta partita dopo partita i comportamenti e non solo. Credo possa essere di stimolo per Donnarumma per conservarsi il posto. Vicario è il futuro ma non ha ancora tutta questa esperienza. E Donnarumma deve conservarsi il posto, l'avere la fascia al braccio non ti garantisce nulla".

Juventus-Inter, tante assenze che possono spostare gli equilibri:

"A centrocampo la Juventus deve fare qualcosa di qualità. Se arrivasse all'Inter Taremi farebbe fare un salto di qualità. Ha tecnica, è forte, può davvero fare bene, rappresenterebbe quel plus che serve all'Inter anche in Europa".

