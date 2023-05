Impallomeni: “Ora l’Inter sa di essere forte, prima non era così. Incrocio roma-Milano decisivo”

"Ora gioca con determinazione, cattiveria agonistica. Aumentano i rimpianti ma aspettiamo la fine del mercato per vedere dove arriverà. Ha fatto una bella partita, vedremo sabato contro la Roma come andrà. L'incrocio Roma-Milano sarà ancora importantissimo. E' un campionato che entra nel vivo.

Se perdi la Coppa Italia, perdi la semifinale di Champions col Milan e arrivi quinto...bisogna finire in un certo modo. Questa Inter ha ritrovato la consapevolezza da grande squadra, cosa che prima non c'era. Ora aggredisce subito e vince da grande squadra. Ora entra in campo con la consapevolezza di essere forte, come dovrebbe essere".