Inter, i dubbi di Inzaghi in vista del Milan: due ballottaggi da risolvere

I diversi impegni ravvicinati impongono riflessioni profonde a Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter dovrà mandare in campo la squadra migliore possibile per non vanificare il buon percorso di campionato e tentare l'assalto alla finale di Champions League. A tal proposito, ragionando sulla formazione, il Corriere dello Sport di oggi scrive: "Di fatto, in vista del Milan, i dubbi si possono prevedere già adesso: chi affiancherà Lautaro (6 centri nelle ultime 5 uscite) in attacco e chi resterà fuori a centrocampo tra Brozovic e Mkhitaryan".