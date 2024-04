Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del derby. Inoltre l'ex giocatore nomina Simone Inzaghi come l'uomo più importante per l'Inter in questa stagione. "Se la giocherà alla morte l'Inter. E' il derby e per lei è una sliding door il derby, visto che hanno perso il titolo lì. Se lo sono segnati proprio sul calendario, è l'obiettivo più importante".