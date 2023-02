Impallomeni: “Inter? Dovesse andare via Inzaghi, dovrebbero prendere…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così di un'eventuale sostituzione di Simone Inzaghi a fine stagione: "Simeone è inaccessibile, perché l'Inter deve dare un occhio anche al bilancio. Io non glielo auguro, ma se dovesse andare via Inzaghi, dovrebbero prenderne uno simile, giovane, che ha fame. Credo che Thiago Motta ha tutti i requisiti necessari per allenare l'Inter".