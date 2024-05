Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le rassicuranti dichiarazioni di Beppe Marotta sui rinnovi di Lautaro e Inzaghi . "Non sono state dichiarazioni mirabolanti. Mi fa pensare che c'è una priorità che è la società. Quando daranno l'ok si firmeranno i contratti".

"Per me si verificherà quello che ha detto, certo però che su Lautaro un po' di nervosismo c'è. Per lui è il penultimo contratto vero, deve monetizzare ora e ha ragione a fare certe richieste".