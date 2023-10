Impallomeni: “Inter, mal di pancia spariti. Il più grande merito di Inzaghi…”

Con chi esce con più certezze?

"La Fiorentina mi ha impressionato. Ho sentito Gasperini che ha detto che avere l'Europa è meglio, perché hai una consapevolezza diversa. Ieri la Fiorentina mi ha ricordato quella di Napoli, arrembante, e ti aiuta ad avere questo atteggiamento l'Europa".

Lazio e Fiorentina sono da Champions?

"Perché no? E' un campionato strano. In questo momento, il Milan ha troppi infortuni e questo può incidere. Sono aggredibili squadre come i rossoneri, il Napoli. Sarà una lotta serratissima dove le frizioni di spogliatoio, gli infortuni e tanti altri fattori incideranno".

Il Napoli è solo da quarto posto?

"Io ci andrei ancora cauto. E' vero che il Napoli sta vivendo un momento di disorientamento dovuto al cambio in panchina, ora però ADL è entrato a gamba tesa. I giocatori forti ce li ha. La questione allenatore credo sia ancora aperta. Se il Napoli dovesse incappare in altre giornate negative logico che qualcosa va fatto, devi almeno arrivare quarto. La Juve giustamente può puntare in alto, ma non sottovaluterei il Napoli ancora. Non credo però che i bianconeri possano giocarsi alla lunga lo Scudetto".

Kean titolare con la Fiorentina?

"Lo ritiene un titolare. Se partisse dalla panchina a Firenze sarebbe una scelta dolorosa. Oggi è lui titolare, poi accanto puoi metterci chi vuoi. Io partirei con lui e Chiesa, o con Milik".

Il merito più importante di Inzaghi nell'Inter dopo 10 giornate?

"Una maggiore conoscenza tra lui e i giocatori e con la finale di Champions ha saputo conquistare il gruppo. Ricordiamo le sue sostituzioni lo scorso anno, ora i mal di pancia sono spariti".

