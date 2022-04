Impallomeni: “Inter, così contro la Roma non basta. Lautaro sarà determinante”

Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato la prestazione dell'Inter ieri sera nel derby contro il Milan

Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato la prestazione dell'Inter ieri sera nel derby contro il Milan:

Un commento sul derby di Coppa:

"Abbiamo visto un'Inter che sta confermando il momento di forma e la voglia di centrare gli obiettivi. Al di là del 3-0, il Milan ha fatto la sua partita, poi c'è stato l'episodio del gol annullato. Non è un Milan in crisi ma si conferma la sterilità offensiva. Per l'Inter è esploso il Toro, sarà determinante nel finale di stagione".

Come giudica l'episodio del gol annullato al Milan?

"Credo che tre anni fa o quattro avrebbero concesso il gol. Siamo in questa giungla di regolamenti dove non si capisce più nulla. Handanovic non si è lamentato? Non c'entra nulla, per forza uno deve sbraitare per avere ragione?".

Cosa ha detto questa partita, pensando al campionato?

"L'Inter se gioca così rischia di non vincere contro la Roma. Concede di più rispetto a quella vista fino a dicembre. Ha regalato 15' nel primo e nel secondo tempo. Per battere la Roma deve fare almeno due gol. Se non vince con la Roma si rovina anche Bologna. Se passa indenne queste due, ha la strada spianata per lo Scudetto".

