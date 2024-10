"Non mi sento di attaccare Rocchi. Sta facendo uno sforzo immane per mettere le cose a posto. Quando parla dell'episodio di Douglas Luiz, lui ha detto che non transige ed è rosso e che hanno sbagliato al VAR. Per eliminare la cultura del sospetto bisogna sentire Rocchi. Il discorso è che non ci sarà mai uniformità di giudizio e mancano gli attributi per decidere su certi episodi. Certi errori non si devono commettere, sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. Non c'è una classe arbitrale che sta crescendo, soprattutto come personalità".