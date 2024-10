Impallomeni: “Inter, con 6 punti è finita per le altre. Juric? Le sue parole…”

Il pensiero dell'ex calciatore a proposito dei prossimi due turni che attendono i nerazzurri in campionato

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni .

"Mi ha colpito il fatto che non si sente un precario, è la sua grande opportunità. E' convinto di avere una buona squadra ma deve dimostrarlo. Belle le parole per Pisilli e Pellegrini, ma anche di aggiustare Dybala. L'impresa è questa qui.

La realtà è che non segna nessuno tranne Dovbyk. Serve alzare l'asticella e deve farlo con l'Inter. Ti devi presentare e battere l'Inter, se tu vuoi legittimare le parole dell'allenatore. Lui magari vede cose che non vediamo, quindi dobbiamo dargli fiducia. Sono in attesa di capire se è solo ottimismo, se sono previsioni, visioni".