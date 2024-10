Messi ha detto che Lautaro è da Pallone d'Oro. Condivide?

"S'è riscattato in Nazionale, vincendo la Copa America da protagonista. Io non so decidere un calciatore che si staglia più in alto di altri. Premiamo il valore individuale del calciatore o questo e la sua stagione col club e in Nazionale? Di solito è il valore del calciatore, i fenomeni di solito vincono ma oggi non ne emergono".