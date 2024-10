"L'Inter non sta benissimo, non ha giocatori ancora al top, non ha brillantezza e intensità", sostiene Impallomeni

"L'Inter la vedo stanca ma è lì. Ha vinto con la testa e la sofferenza. Non è quella dello scorso anno ma c'è. Ha vinto da mestierante una partita che sembrava ormai impossibile da vincere. Era una partita difficile. Nei difetti, l'Inter ha i giocatori rispetto alla Juventus. L'Inter non sta benissimo, non ha giocatori ancora al top, non ha brillantezza e intensità per fare quel calcio a cui ci ha abituato. Per me ha la rosa lunga".