"Spalletti non credi abbia pensato per tirare in ballo Inzaghi", dichiara Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio

"Secondo me ha risposto a una domanda e non voleva coinvolgere nessuno. perché i due dovevano chiarirsi? Non vedo dove sia la polemica. Poi c'è un'indagine in corso, vedremo, sono due modi per affrontare un discorso particolare. Spalletti non credi abbia pensato per tirare in ballo Inzaghi".