Impallomeni: “Italia? Spogliatoio risente della mazzata. Giusto messaggio Spalletti”

"Ci sono tanti elementi dentro, ci può essere la ludopatia. Sono professionisti e non possono scommettere, ma se hai il demone del gioco, ecco che poi diventa un perversione il rischio del gioco. Spalletti dice bene, c'è una norma da rispettare e chi sbaglia, paga. E poi aggiungo, la percezione del luogo comune è che sia calcio scommesse. Non è così, attualmente è un caso scommesse che riguarda tesserati professionisti. Non hanno alterato incontri, ad oggi non è emerso questo, ma è altro. Sono leggerezze clamorose".