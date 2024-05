"Alla Juve non c'è chiarezza. Forse anche lui sa che andrà via, credo che il ciclo sia finito e sarei molto sorpreso se rimanesse. I tifosi lo vogliono, ma la maggior parte credo sia per il cambio. Lui, con le sue colpe, è stato un parafulmine per la società. Ha fatto comodo in questo momento storico, per tanti motivi. Questa società ha le capacità degli anni precedenti, la forza di spendere e investire soldi? Credo di no. Se ti tieni Allegri ok, ma come la rinforzi la squadra? Alla Juve serve o allungare la rosa secondo le richieste di Allegri, altrimenti prendi Motta ma devi spendere parecchio per adattare la rosa al suo gioco. Costruire una Juve con pochi soldi non è facile, ma è il compito di Giuntoli".